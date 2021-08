Thresh, el Carcelero Implacable, muestra su nueva versión humana en todo su esplendor antes de llegar a League of Legends: Wild Rift.

League of Legends: Wild Rift presenta el nuevo aspecto de Thresh en una cinemática

Por una multitud de razones, Riot Games decidió cambiarle el aspecto a Thresh, uno de sus campeones más populares, antes de incorporarlo a League of Legends: Wild Rift. Esta decisión no fue del todo popular, pero ahora la desarrolladora espera vendernos el look con una nueva cinemática.

El corto de casi cuatro minutos, titulado Thresh Desatado: Una noche en la posada, nos da un vistazo a esta versión más humana del Carcelero Implacable. "Libre de la Niebla Negra, Thresh ahora puede deambular por donde quiera y capturar las almas que encuentra a su paso", lee la descripción oficial.

La narrativa del video sigue a Bort, un camarero que fue maldecido por un mago en Noxus, y ahora tiene una tenaza gigante en lugar de una mano. Se encuentra con Thresh, quien le propone un trato para deshacerse de aquella molestia, pero a cambio de una mortal condición.

"Hay dos partes en cada transacción", le recuerda antes de que Bort acepte, afirmando que "existe la vida, la muerte, y luego estoy yo". Dentro de todo una genial introducción para uno de los supports más intimidantes del MOBA, cuya llegada a su versión movil es muy anticipada.

¿Cuándo sale Thresh en League of Legends: Wild Rift?

Thresh estará disponible en la tienda de League of Legends: Wild Rift a partir de la medianoche de mañana 13 de agosto, tal como confirmó Riot Games. Vendrá con el skin de Thresh Pulso de Fuego: aquí te dejamos todos los detalles de su gameplay en Wild Rift.