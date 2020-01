Llegan los Headliners al Ultimate Team del FIFA 20

Con el cierre del evento del Team of the Year (TOTY) en el FIFA 20, desde EA Sports dieron el primer indicio de su nueva promoción en el modo Ultimate Team del juego. Es hora de la llegada de las cartas Headliners.

Este fue el TOTY del FIFA 20 en el Ultimate Team

Los jugadores Headliners tienen cartas que funcionan de manera similar a los Ones To Watch (OTW), que fueron lanzados al comienzo de la temporada. Sólamente, que esta vez no sólo mejorarán siempre que reciban un nuevo IF en los Equipos de la Semana (TOTW), sino que partirán con una valoración un nivel por encima de la de su carta original.

Es decir, Messi tiene una carta base de 94, su Headliner será de 95 y mejorará un punto cada vez que tenga una aparición en el TOTW. Y jugadores que ya cuentan con un IF en las semanas previas, tendrán un Headliner inicial un nivel por encima de su mejor IF. Por ejemplo, Harry Kane cuenta con una carta base de 89 y ya tiene 3 IF, por lo que su carta más reciente es de 92. Si recibe un Headliner, éste comenzará con una valoración de 93.

Headliners del Ultimate Team del FIFA 19.

Los Headliner igualmente no suelen superar los 88/89 de valoración, pero son jugadores que posiblemente tengan apariciones en el TOTW en el futuro debido a buenas actuaciones en la actual temporada hasta el momento.

El evento de Headliners comenzará en el modo Ultimate Team del FIFA 20 el viernes 17 de enero, día en el cual revelarán los jugadores que recibirán las cartas con posibilidad de mejora a lo largo de todo lo que resta del año.

