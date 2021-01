Lo nuevo de Assassin's Creed llegaría en 2022

Como sabemos, Assassin's Creed: Valhalla fue un gran éxito por parte de Ubisoft. El título desarrollado por Ubisoft Montreal fue muy bien recibido por la crítica y también por los fanáticos que lo encontraron como una muy digna y positiva entrega de la franquicia, la cual lejos está de haber llegado a su fin.

Y es que si bien en este 2021 con lo que nos encontraremos será con varios DLCs para el juego, al igual que contenido post lanzamiento para Assassin's Creed: Valhalla, los reportes indican que Ubisoft ya está trabajando en la nueva entrega, que llegaría en 2022.

Según explicó un reconocido YouTuber e insider francés, xj0nathan, el nuevo juego de Assassin's Creed se lanzaría en el primer cuarto del 2022, una fecha extraña para la compañía que suele lanzar sus juegos sobre el comienzo del último cuarto de cada año.

Además, estaría siendo desarrollado por parte de Ubisoft Sofia, un estudio que se encargó de Assassin's Creed Rogue en 2014, y formó parte del desarrollo del DLC "The Curse of the Pharaons" de Assassin's Creed: Origins.

Veremos si esto termina por confirmarse, ya que por el momento es tan sólo un rumor, y quedará esperar a que Ubisoft de nuevos detalles sobre la próxima entrega de la franquicia en el futuro.

