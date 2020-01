Los Sims 4 y Bioshock destacan en los juegos gratuitos de PS Plus de febrero en PS4

Sony reveló los juegos mensuales gratuitos de la suscripción de PS Plus, y claramente los ojos están puestos en The Sims 4, el simulador virtual de Electronic Arts, que lidera la lista de tres juegos, que también tiene los nada despreciables títulos de Bioshock The Collection y Firewall Zero Hour.

THE SIMS 4

Lanzado en 2014, es la más reciente y vigente entrega del simulador de vida de la clásica saga de Electronic Arts. El juego se mantiene vigente al día de hoy, con expansiones y actualizaciones mensuales que permiten encontrar nuevas maneras de disfrutar de este clásico.

BIOSHOCK: THE COLLECTION

La edición remasterizada cuenta con tres títulos de la saga: BioShock, BioShock 2 y BioShock Infinite. El juego fue desarrollado por 2K Games y cuenta con una reedición completa de los dos primeros títulos para ayornarlos a la actual generación de consolas.

FIREWALL ZERO HOUR

Este shooter para PSVR desarrollado y publicado en 2018 logra sacar buen provecho de la característica de realidad virtual. El juego ofrece hasta ocho jugadores que pueden enfrentarse cara a cara en dos equipos de cuatro, combatiendo en lugares exóticos y peligrosos alrededor del mundo. Se te asignarán objetivos y accederás a información vital durante la misión, pero la clave estará en el juego en equipo.

