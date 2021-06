Los zombies llegan a Watch Dogs Legion en su nuevo DLC 'Legion of the Dead'

Comenzó el mes de junio y Ubisoft presentó la nueva actualización 4.5 para su más reciente título de la franquicia Watch Dogs. Pero no sólo será una actualización de solución de errores y bugs, sino que tenemos un nuevo DLC, llamado Watch Dogs Legion of the Dead, que como indica su título, introduce los zombies al juego.

Nuevo modo de juego Watch Dogs Legion of the Dead

Disponible a partir de hoy, esta actualización introduce el modo Watch Dogs Legion of the Dead, un modo de juego PvE que puede jugarse en solitario o de manera cooperativa para hasta cuatro jugadores. Eso sí, si bien el modo se liberó al público, apenas está en su fase de Alpha.

El nuevo modo estará disponible en simultáneo en todas las versiones de Watch Dogs Legion, así como plataformas en las que el juego está disponible. Desde Ubisoft incluso se animaron a anticipar de que si el modo cuenta con suficiente éxito, podría convertirse en un juego propio.

A continuación te dejamos un gameplay de más de 20 minutos de Watch Dogs Legion, el cual fue compartido por IGN previo al lanzamiento del nuevo modo.

