Todos los resultados del Mid-Season Invitational 2023 de League of Legends.

El Mid-Season Invitational 2023 será el primer torneo internacional de League of Legends como deporte electrónico para este año y contará con la presencia de los campeones de cada región, así como los segundos mejores equipos de las regiones más destacadas.

Sin embargo, en el Play-In nos encontraremos con los campeones de las regiones emergentes y tres de los equipos que llegaron como segundos clasificados de las regiones más importantes, con la excepción del segundo mejor equipo Coreano, que iniciará la competencia en la Fase de Formato Suizo.

Partidas y Resultadso Play-In MSI 2023

GRUPO A

• A: Movistar R7 (LLA) vs BiliBili Gaming (LPL)

• B: GAM Esports (VCS) vs Golden Guardians (NA)

• C: Ganador A vs Ganador B *Ganador avanza al Main Stage

• D: Perdedor A vs Perdedor B

• E: Perdedor C vs Ganador D *Ganador avanza al Main Stage

GRUPO B

• A: LOUD (CBLOL) vs G2 Esports (LEC)

• B: DetonatioN FocusMe (LJL) vs PSG Talon (PCS)

• C: Ganador A vs Ganador B *Ganador avanza al Main Stage

• D: Perdedor A vs Perdedor B

• E: Perdedor C vs Ganador D *Ganador avanza al Main Stage

Dónde y cómo ver el MSI 2023 de League of Legends

Puedes seguir la acción del MSI 2023 de League of Legends desde la página de Lolesports y los canales oficiales de Riot Games, LVP y LLA tanto en Twitch como en YouTube. Además, por primera vez, Riot Games habilitará el co-streaming para ciertos streamers seleccionados.