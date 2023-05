La primera parte del Mid-Season Invitational 2023 de League of Legends culminó con el enfrentamiento entre Golden Guardians, segundo clasificado de Norteamérica, y GAM Esports, campeón de Vietnam. El objetivo era definir al último equipo que peleará por un lugar en la Fase de Formato Suizo del campeonato en la próxima ronda del Play-In.

Finalmente fueron los de NA quienes obtuvieron el triunfo, y lo hicieron con el primer Pentakill del torneo en el proceso. Fue por intermedio de su ADC, Stixxay, quien en la segunda partida de la serie que acabó 2-0 para Golden Guardians, exterminó a todo GAM Esports.

Pentakill de Stixxay en el MSI 2023

GAM Esports logró dar algo de pelea durante el primer mapa, pero aún así Golden Guardians fue mejor y logró cerrar la partida sin mayores complicaciones. Y luego, en el segundo mapa, dio cuenta de los asiáticos de forma contundente, y cerraron el mapa en menos de 27 minutos.

Highlights MSI 2023 – Golden Guardians vs GAM Esports

A raíz de este triunfo, y de la victoria de BiliBili Gaming ante R7 temprano en la jornada, serán los chinos y los norteamericanos quienes se enfrenten con un lugar en la Fase de Formato Suizo como premio para el ganador. No obstante, quien pierda en esa serie seguirá en la competencia por el Lower Bracket, donde ya están R7, GAM Esports y los dos derrotados del Grupo B, LOUD y DFM.

La competición continuará con los duelos de eliminación por el Lower Bracket de R7 vs GAM, por un lado, y LOUD vs DFM, por el otro. Mientras tanto, BLG vs GG y G2 vs PSG Talon serán las llaves que definan a los primeros dos clasificados del Play-In a la Fase de Formato Suizo. En la próxima etapa ya esperan Gen.G, T1, JD Gaming, Cloud9 y MAD Lions, equipos que clasificaron de forma directa.