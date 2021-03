Microsoft presentaría un evento exclusivo de Age of Empires para el 10 de abril

Ha pasado mucho tiempo desde el último evento exclusivo de Age of Empires realizado por Microsoft, el cual se llevó a cabo allá por 2017, y también bastante desde la última información oficial del nuevo juego de la franquicia, el Age of Empires 4, allá por noviembre de 2019 en el X019. Pero esa espera está por terminar.

O al menos así lo informó el reconocido periodista norteamericano, Jeff Grubb, quien en un reciente video anunció que Microsoft se encuentra planeando un evento enfocado exclusivamente en Age of Empires para el próximo 10 de abril, y que será anunciado "muy pronto".

El analista aseguró que "si sos un fan de Age of Empires, deberías emocionarte", ya que el evento tendría como foco la revelación de la fecha de lanzamiento del Age of Empires 4, entre otras posibles novedades sobre el resto de los juegos en curso.

Recordemos que el AoE 4 se encuentra en desarrollo exclusivamente para PC, pero se ha hablado en el último tiempo de una sorpresiva versión para consolas Xbox, aunque no hay nada oficial al respecto. No obstante, si lo que Grubb reporta es real, no falta mucho para que conozcamos más al respecto.

