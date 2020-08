'Modo Realista' y 'Muerte Permanente': las novedades en el último parche para The Last of Us: Parte 2

Las nuevas dificultades 'Modo Realista' y 'Muerte Permanente' de The Last of Us Part II estarán disponibles para los jugadores desde el jueves 13 de agosto como parte de una actualización gratuita, junto con otras opciones y mejoras.

Como lo indicaron un par de trofeos agregados al juego, los jugadores ahora pueden ganar dos nuevas recompensas: una por vencer a TLoU II con 'Muerte Permanente' habilitado y otra por vencer al juego en dificultad 'Realista'. Sin embargo, estos dos trofeos no serán necesarios para ganar el logro Platino, incluido desde el estreno del videojuego.

'Realista' es el modo de dificultad más difícil que regresa y que también apareció en el The Last of Us original. Esa versión elimina varios elementos clave para los jugadores, reduce drásticamente la disponibilidad de recursos e hizo que los enemigos fueran aún más difíciles de derrotar. Mientras tanto, 'Muerte Permanente' aparentemente se podrá habilitar en cualquier dificultad, muestra la captura de pantalla a continuación de lo que te mató, en qué dificultad jugaste, en qué aspecto del juego estabas, cuánto tiempo y hasta dónde duraste.

Además, Naughty Dog ha agregado una serie de modificadores de gráficos, audio y jugabilidad que ahora se pueden incluir en tu partida.

