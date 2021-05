Naughty Dog comparte un excelente cosplay de Ellie de The Last of Us Part 2

The Last of Us Part 2 generó todo tipo de controversias y debates al salir el año pasado, pero si hay algo que no se puede discutir, es que tuvo un enorme impacto en los fans de la saga. Algunos de ellos hasta hacen cosplay de sus personajes; tal fue el caso de una cosplayer de Ellie que fue reconocida por Naughty Dog.

La cuenta oficial de Naughty Dog compartió la creación de una cosplayer japonesa llamada Mugi, quien interpretó a la joven protagonista en una serie de fotos muy bien producidas, que imitan la estética de esta secuela.

"Tu cosplay de Ellie es tan perfecta a lo Modo Foto, que estamos recordando su pelea con Nora", escribió Naughty Dog. Es algo que sin dudas nos hace desear aún más la adaptación a la TV que hará HBO.

La desarrolladora recuerda a todos sus fans que, en caso de que hayan hecho algún cosplay inspirado por juegos de su estudio, se pueden enviar a este enlace por una oportunidad de que Naughty Dog lo comparta.

Lee También