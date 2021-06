La serie de The Last of Us en HBO encuentra actriz para la hija de Joel

The Last of Us siempre fue conocido por lo cinemático de sus dos aventuras en PlayStation, por lo que tiene sentido que haya sido adaptado en una serie de televisión. Luego de conocer algunos de los miembros principales del elenco, HBO ha revelado quién será la actriz que interprete a Sarah, la hija del protagonista Joel.

Nico Parker se ha sumado a los actores que le darán vida al videojuego de Naughty Dog. Al contrario de otros actores, como Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes interpretan a Joel y Ellie respectivamente, no es un nombre establecido en la industria. Por supuesto, esto tiene que ver en parte con su edad, ya que tiene 16 años. De todas formas, sí tuvo un papel importante en Dumbo, la adaptación de 2019 dirigida por Tim Burton.

Más allá de aquel película, Parker trabajó en la miniserie The Third Day de HBO, y también hará otro filme, Reminiscence, que saldrá este año. El personaje que interpreta Parker, Sarah, tiene 12 años al principio del juego, aunque quizás esto se cambie en la adaptación. En el videojuego es jugadora de fútbol, y tiene una predominancia en el prólogo de la historia.

Si bien los fans de The Last of Us estarán familiarizados con la historia de Sarah, hay que tener en cuenta que no todo lo que sucede en el título se respetará a rajatabla en esta adaptación. El creador de la saga y productor de la serie, Neil Druckmann, aclaró que si bien hay cosas que se seguirán muy cercanas a como suceden en el material de fuente, habrá digresiones importantes.

¿Quiénes han sido confirmados para el elenco de la serie de The Last of Us en HBO?

Además de los actores principales que ya hemos nombrado, el elenco confirmado de The Last of Us para HBO se redondea con Gabriel Luna como Tommy, el hermano de Joel; y Merle Dandridge como Marlene, quien tiene la particularidad de también haberle prestado la voz en el videojuego. Aún no se tienen otros detalles sobre la serie, como cuándo se estrenará.

