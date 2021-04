Director de Naughty Dog asegura que ya tienen pensada la historia para The Last of Us 3

The Last of Us Part II se lanzó hace poco menos de un año, y se convirtió rápidamente en el juego que más premios ha recibido en la historia de los videojuegos, superando los 300 galardones, y parece que esto ha hecho a Naughty Dog replantearse la situación de lanzar una secuela.

En un primer momento, los desarrolladores descartaron por completo un TLOU3, pero con el paso de estos meses eso parece haber cambiado. El propio Neil Druckmann, director creativo y presidente de Naughty Dog fue el encargado de revelar esto.

"No sé cuánto de esto quiero revelar, pero Halley Gross y yo hemos escrito un esbozo para una historia, la cual no estamos haciendo, pero que espero que algún día pueda ver la luz del día. La historia explora un poco de lo que sucede luego del juego... pero habrá que verlo", comentó en una charla con el podcast Script Apart.

Aún así, y como se comentó en un principio, TLOU3 está lejos de convertirse en una realidad, y eso lo sabemos tanto nosotros como el propio Druckmann. "Siempre que terminamos uno de nuestros grandes títulos nos tomamos tiempo para explorar diferentes ideas. Ya sea TLOU III o algo completamente nuevo, o alguna franquicia vieja a la que querramos regresar. Me gusta explorar todas esas opciones y tomar el tiempo para ver en qué terminamos comprometiéndonos con todo", explicó.

Como vemos, el desarrollo de The Last of Us Part 3 no es imposible, pero tampoco es algo que vaya a suceder en el futuro cercano, más allá del éxito de la última entrega de la franquicia. Aún así, es bueno y esperanzador ver que sus principales responsables tienen algo en mente de cara a su posible creación.

Lee También