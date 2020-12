Nuevo juego gratis en la Epic Games Store sólo por hoy

Ya no es noticia que diariamente tenemos un juego gratuito en la Epic Games Store para celebrar esta época festiva. La promoción finalizará recién en Año Nuevo, y eso implica que hasta entonces tendremos un título sin costo cada día.

El juego disponible para descargar hoy es el fantástico Night In The Woods, desarrollado por el estudio independiente Infinite Fall. Se trata de un título de plataformas y aventura que nos cuenta una hermosa historia, con un estilo muy similar al de Ori and The Will of The Wisps.

En Night In The Woods podrás seguir la historia de una chica que decide abandonar sus estudios en la gran ciudad para volver a su lugar de origen con sus antiguos amigos. Es decir, tendrás que atravesar los diferentes ubstáculos en tu camino para llegar a Possum Spings.

El juego está disponible también para consolas, por lo que sus requisitos son un tanto elevados en materia gráfica. Por lo que necesitarás un ordenador con las siguientes especificaciones para poder correrlo:

REQUISITOS MÍNIMOS

Sistema Operativo: Windows 7

Procesador: Intel i5 Quad-Core

Memoria: 8 GB de RAM

Almacenamiento: 8 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 9

Tarjeta Gráfica: Intel HD 4000

REQUISITOS RECOMENDADOS

Sistema Operativo: Windows 10

Procesador: Intel i7 Quad-Core

Memoria: 16 GB de RAM

Almacenamiento: 8 GB de espacio disponible

DirectX: Versión 11

Tarjeta Gráfica: Intel HD 4000

