Nintendo anunció la precuela de La Leyenda de Zelda: ¡Hyrule Warriors!

Nintendo ha anunciado Hyrule Warriors: Age of Calamity, un nuevo juego ambientado 100 años antes de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y se lanzará en Switch el 20 de noviembre de 2020.

Hyrule Warriors: Age of Calamity permitirá a los jugadores aprender más sobre Zelda, los cuatro campeones: Mipha, Revali, Urbosa y Daruk, el rey de Hyrule, y más a través de "escenas dramáticas mientras intentan salvar el reino de Calamity".

Este nuevo juego, que permitirá a los jugadores experimentar la Gran Calamidad a la que se hace referencia en Breath of the Wild por sí mismos, hará que "Link, Zelda y más utilicen sus distintas habilidades" para acabar con todo, desde "Bokoblins bárbaros hasta Lynels imponentes".

Además de Hyrule Warriors: Age of Calamity, que apoya el modo cooperativo local para 2 jugadores, también desafiará a los jugadores a resolver acertijos ambientales, desbloquear armas y habilidades, crear con materiales recolectados, visitar tiendas para obtener artículos y usar el poder de la pizarra Sheikah.

Lee También