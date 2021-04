Nuevos reportes desalientan el posible DLC de historia para TLOU2

No quedaron dudas de que The Last of Us Part 2 fue el mejor juego del 2020, y uno de los mejores de los últimos años. Sabemos que Naughty Dog está trabajando en un título multijugador basado en la franquicia, y en algún momento se habló sobre la posibilidad de una historia que llegue como DLC al juego principal, pero esto último parece que ha sido descartado.

Esto según lo último comentado por Jason Schreier, el reconocido periodista y analista del mundo de los videojuegos, quien reveló que Naughty Dog jugó con la posibilidad de añadir un DLC al estilo "Left Behind" del TLOU original, dentro de The Last of Us Part 2, pero que el equipo no está trabajando en ello por el momento.

Dentro de la entrevista que dio con el podcast MinnMax Show, Schreier comentó que Naughty Dog está trabajando en un remake de The Last of Us y un nuevo proyecto, recién en preproducción, por lo que parece que la historia de TLOU2 quedará hasta allí.

"Hay un juego multijugador en trabajo, en cierto punto estaban pensando sobre un DLC, pero no creo que eso vaya a pasar. Igualmente, todavía podrían hacer algo, no lo sé. Lo cierto es que tenían mucha gente que necesitaba trabajar y fue una buena solución ponerlos en el equipo a cargo del desarrollo del remake de TLOU2", comentó Schreier.

Está claro que los exclusivos de Sony nos tienen acostumbrados a DLCs para agrandar la historia, juegos como el mencionado The Last of Us original y Marvel's Spider-Man, entre otros, nos lo han demostrado, pero parece que eso no continuará en TLOU2.

