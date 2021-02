Otra bomba más: Legend of Zelda Skyward Sword HD llegará a Nintendo Switch

En el último Nintendo Direct, Nintendo reveló un avance de la versión Switch de Skyward Sword , presentado por Eiji Aonuma. Al igual que la versión original de Wii del juego utilizaba controles de movimiento a través del Wii Remote y el Nunchuk, la versión Switch presenta un esquema de control similar con los Joy-Cons.

Sin embargo, Skyward Sword HD también presenta un nuevo esquema de control de solo botón más tradicional, lo que permite que el juego se juegue en modo portátil o en el sistema Switch Lite. Establecido al comienzo de la línea de tiempo oficial de Legend of Zelda , Skyward Sword se lanzó originalmente para Nintendo Wii en noviembre de 2011.

Fue el último juego original de Zelda de la línea principal que se lanzó en una consola doméstica antes del título de lanzamiento de Switch de 2017 The Legend de Zelda: Breath of the Wild.

Además del nuevo puerto HD del juego, Nintendo está lanzando Skyward Sword Joy-Cons especiales, que estarán disponibles el día del lanzamiento y están diseñados para parecerse a la espada y el escudo de Link. Desarrollado y publicado por Nintendo, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD sale a la venta el 16 de julio para Nintendo Switch.

