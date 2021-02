Final Fantasy VII Remake entre los juegos gratis de PS Plus de marzo para PS4 y PS5

Como sucede cada mes, Sony nos entrega nuevos títulos gratuitos para los fanáticos de sus plataformas y suscriptores del servicio "PlayStation Plus", y serán cuatro títulos los que nos entregue para el mes de marzo, donde la versión de PlayStation 4 de Final Fantasy VII: Remake es lo más destacado.

Junto a este título, ganador de varios premios en The Game Awards en 2020, se encontrarán Maquette, una experiencia de puzzle única para PlayStation 5, y los destacados Remnant: From The Ashes y el shooter para PSVR, Farpoint. Todos estos juegos estarán disponibles a partir del próximo martes 2 de marzo.

Final Fantasy VII Remake, Maquette, Remnant: From the Ashes y Farpoint son tus juegos de PlayStation Plus para marzo: https://t.co/5kzGX1Cc0D pic.twitter.com/WGRtmLDW0w — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) February 26, 2021

FINAL FANTASY VII REMAKE

El título desarrollado por Square Enix fue gratamente recibido a comienzos del 2020, y destacado como uno de los mejores juegos del año. Ganador de premios como mejor ambientación y música, y mejor juego RPG en The Game Awars 2020, se destaca como uno de los títulos más notables de toda la franquicia, incluso a la hora de compararlo con su versión original.

Cabe destaca que la versión de Final Fantasy VII Remake dispoible en PlayStation Plus NO se podrá mejorar cuando se lance la mejora digital de PlayStation 5 pactada para llegar a mediados del 2021. No obstante, siempre podrás jugar la versión de PS4 mediante la retrocompatibilidad.

REMNANT: FROM THE ASHES

Otro clásico título que ha recibido grandes críticas y que encontraremos disponible en la nueva alineación de juegos gratis de PS Plus es Remnant: From the Ashes. Lanzado en agosto del 2019, el títulos nos introduce en un shooter survival en tercera persona donde seremos uno de los últimos sobrevivientes de la humanidad, que buscará recuperar un mundo dominado por monstruos e invasores interdimensionales.

Podremos jugar también el modo multijugador con otros dos sobrevivientes mientras tomamos todos los recursos que podamos encontrar para mejorar nuestro equipamiento y enfrentamos a más de 100 variedades de enemigos y jefes.

FARPOINT

Farpoint es un nuevo shooter que podremos jugar gratis, y aunque está optimizado para PSVR, también podremos disfrutarlo con nuestro DualShock. Tendras la oportunidad de jugar en solitario o en línea con un amigo.

MAQUETTE (PS5)

La alineación de juegos de PlayStation Plus de marzo nos entrega un nuevo lanzamiento mundial con Maquette, un título para PlayStation 5. Se trata de un enorme puzzle en primera persona donde nos encontraremos en el centro de un mundo con reglas muy diferentes a las que conocemos.

El juego te obligará a utilizar y retorcer los recursos de maneras impensadas para resolver cada rompecabezas que te encuentres, llevándote incluso a manipular el entorno que te rodea.

Estos juegos estarán disponibles para los suscriptores de PlayStation Plus a partir del próximo martes 2 de marzo.

Lee También