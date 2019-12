PS Store lanza su Promoción para las Fiestas ¡Death Stranding, CoD: Modern Warfare y más descuentos!

Las promociones de la PlayStation Store siempre son uno de los lugares más visitados durante fin de año, ya que ¿quién no quiere un buen juego de PS4 como regalo de Navidad? Y para este final del 2019, Sony lanzó una importante promoción donde destacan juegos como Sekiro: Shadows Die Twice (Game of the Year), Call of Duty: Modern Warfare y Death Stranding, dos de los éxitos más recientes.

PROMOCIÓN PARA LAS FIESTAS DE PS STORE:

A continuación detallamos algunos de los descuentos más importantes:

Borderlands 3: 35% (US$38.99)

Call of Duty: Modern Warfare: 34% (US$39.59)

Control: 35% (US$38.99)

Days Gone: 50% (US$19.99)

Death Stranding: 33% (US$40.19)

FIFA 20: 50% (US$29.99)

God of War: 25% (US$14.99)

Need for Speed: Heat: 33% (US$40.19)

RESIDENT EVIL 2: 67% (US$19.79)

Sekiro: Shadows Die Twice: 35% (US$38.99)

STAR WARS Jedi: La Orden caída: 17% (US$49.79)

TODOS LOS DESCUENTOS DE PROMOCIÓN PARA LAS FIESTAS DE PS STORE

Recuerda que estas promociones de la PS Store estarán disponibles hasta el 5 de enero de 2020.

