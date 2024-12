Siempre es relacionado con el universo competitivo de nuestro país, por el recuerdo latente de lo que fue su trabajo con el equipo de todos, y también con el cuadro merengue. Ricardo Gareca puede decir ahora mismo, que está con la oportunidad de su vida, compitiendo en las Eliminatorias Sudamericanas, sin embargo, fuera de ese trabajo que ahora está disfrutando. Un posible regreso al Perú, podría darse de un momento a otro, porque así lo siente su corazón. Lo comentó el propio entrenador de nacionalidad argentina.

¿Ricardo Gareca piensa volver al fútbol peruano?

Ricardo Gareca tuvo una charla con Franco Lostaunau en el canal de A Presión, donde explicó lo que podría ser una vuelta al fútbol peruano para trabajar como entrenador: “Yo nunca cerraría la posibilidad de Perú porque pasé tantos años allá. Tengo cuestiones personales, entonces yo no le cierro la puerta a nadie y menos a un país en el que me sentí tan a gusto y lo conozco. Me tocó la etapa de dirigir a la ‘U’, un año y medio, y me tocó siete años y medio con Perú. Entonces, pasé nueve años de mi vida en Perú”.

¿Ricardo Gareca dirigiría la Selección Peruana o Universitario de Deportes?

Podría ser Universitario de Deportes o la propia Selección Peruana, no le cerró la puerta en ningún momento el ex seleccionador nacional de La Blanquirroja. Ilusionando a todo un país: “Me tocó la etapa de dirigir a la ‘U’ un año y medio, y siete años y medio en la selección. Entonces pasé nueve años de mi vida en Perú. En las dos etapas pasé buenas y malas, pero me han tratado bien en todo momento, así que yo no me atrevería a decir semejante barbaridad, al contrario, siempre es una posibilidad en un futuro”.

Sin embargo, sabe bien que será todavía en un tiempo por delante. Ricardo Gareca siempre se mostró respetuoso cuando le preguntaron por otras opciones de trabajo, mientras estaba con contrato vigente. Y ahora, con la Selección Chilena, no será la excepción bajo ningún contexto: “Lo que pasa es que hoy en día siempre estoy muy concentrado en el presente. Entonces, a esta altura de mi vida no hago un proyecto a futuro”. Veremos qué le depara el destino al querido Tigre, en una posible vuelta a nuestro país.

Ricardo Gareca en la Selección Peruana. (Foto: Copa América).

¿Cuánto gana Ricardo Gareca y hasta cuándo tiene contrato?

Ricardo Gareca gana 3 millones de dólares en promedio al mando de la Selección Chilena. Siendo esa la cifra que se embolsaba en Perú, no se espera que el ‘Tigre’ esté por debajo de su monto habitual. Ricardo Gareca tiene contrato en Chile hasta junio del 2026, esperando si califica o no a la próxima cita mundialista. Firmando así hasta el final de las Eliminatorias Sudamericanas, el ‘Tigre’ buscará clasificar al país de la ‘Estrella Solitaria’ a un Mundial tras nueve años de ausencia. Tarea bastante complicada.