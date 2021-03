Phil Spencer, jefe de Xbox: "Nunca podría haber diseñado la Wii, no lo tengo en mí"

El pasado lunes nos encontramos con el nuevo documental lanzado sobre Nintendo, llamado The Nintendo Story, donde se destacan los principales momentos de estos 131 años de historia que tiene la compañía que comenzó como una distribuidora de cartas y que hoy es una de las empresas más grandes del mundo de los videojuegos.

Grandes personalidades se hicieron presentes en el primer episodio y dejaron su comentario sobre lo que significó Nintendo en sus vidas y en la industria de los videojuegos en general. Phil Spencer, jefe de Xbox fue uno de los que se presentó, y repartió elogios y críticas a algunas de las consolas que marcaron generaciones.

En primer lugar, Spencer se refirió a la Nintendo Wii, a la que definió como algo que nunca podría haber diseñado. "Recuerdo haberla visto y, te lo digo, yo nunca podría haber diseñado la Wii. No lo tengo en mí", comentó.

"No sé si es porque no soy lo suficientemente valiente como un dueño de una plataforma para ir y hacer algo tan diferente y entregarme por completo en un nuevo paradigma. Fue increíble de ver", explicó el dueño de Xbox y completó: "Nos dio un choque de realidad [en Xbox], sobre que no podemos sólo ser geniales en lo que los demás están haciendo. Tenemos que tener algo único que se aimportante para nuestra plataforma, y la Wii fue un perfecto ejemplo de ello."

Sin embargo, así como elogió a la Nintendo Wii, también reconoció que la Nintendo 64 es una consola que nunca le terminó de cerrar. "Aún no entiendo su mando, siendo honesto. Creo que son múltiples mandos en uno, ¡pero necesitabas tres manos para usarlo"", admitió.

El documental de seis horas divididas que se emite en streaming únicamente en Estados Unidos mediante Crackle, cuenta con la palabra de personalidades como Reggie Fils-Aimé y varios otros referentes de la industria de los videojuegos.

