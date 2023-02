Ya es cada vez más común que se filtren los juegos gratis que va a dar Sony para los miembros de PlayStation Plus. En este caso sucedió una vez más, y resultó que los rumores eran ciertos. Sony ya confirmó los juegos de PS Plus para febrero 2023, y a continuación te los presentamos.

Cuáles son los juegos gratis de PS Plus para febrero 2023 y desde cuándo se pueden reclamar

Los juegos gratis de PS Plus para PS4 y PS5 en febrero 2023 son los siguientes:

• OlliOlli World (PS4/PS5)

• Mafia: The Definitive Edition (PS4)

• Evil Dead: The Game (PS4/PS5)

• Destiny 2: Beyond Light (PS4/PS5)

Se podrán reclamar a partir del martes 7 de febrero, sin coste para todos los que ya tengan una suscripción a PS Plus Essential, Extra o Deluxe. Tendrás tiempo hasta el lunes 6 de marzo para agregarlos a tu biblioteca, y ahora mismo todavía puedes reclamar los juegos de enero.

¿Valen la pena los juegos gratis de PS Plus para febrero 2023?

OlliOlli World es un juego de plataformas y skate, que recibió muy buenas reseñas al salir, y fue considerado uno de los títulos indies del año. En cuanto a Mafia: The Definitive Edition, no te lo podrás perder si eres amante de los sandbox, ya que se trata de un muy buen remake.

Evil Dead: The Game es quizás el juego más de nicho, ya que se trata de un multijugador asimétrico que quizás solo te interese si eres fan del terror, o de esa saga en particular. FInalmente Destiny 2: Beyond Light es considerada una de las mejores expansiones del shooter de Bungie.

Sony anuncia el cierre de PS Plus Collection

Sony no solo anunció los juegos de PS Plus de este mes, sino que también dieron la noticia de que los juegos gratis de PS Plus Collection dejarán de estar disponibles el 9 de mayo. Es decir que los jugadores de PS5 ya no podrán reclamar esta selección de éxitos de PS4, pero quienes ya lo tengan en sus bibliotecas los tendrán para siempre, en el caso de que sigan teniendo activa su suscripción.