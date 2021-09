PlayStation compra el estudio creador de los remakes de Demon's Souls y Shadow of the Colossus

De un tiempo a esta parte, las grandes compañías del mundo de los videojuego (llámese PlayStation y Xbox) han armado sus propios grupos para desarrollar juego. Se trata de un estudio central compuesto por diferentes estudios desarrolladores que han ido adquiriendo con el paso del tiempo. Y PlayStation Studios acaba de hacer oficial a un nuevo miembro.

A través de una publicación en el blog de PlayStation, se oficializó la compra de Bluepoint Games, un estudio de los más prestigiosos que ya había trabajado en el desarrollo de juegos exclusivos para consolas PS4 y PS5, pero que aún no se había sumado a la familia de PlayStation.

Bluepoint Games es un socio histórico de PlayStation, que ha desarrollado el remake de Demon's Souls (exclusivo de PS5), el remake de Shadow of the Colossus para PS4 y la remasterización de Uncharted: The Nathan Drake Collection. Todos estos proyectos han sido aclamados por la crítica y culminan en esta nueva asociación con PlayStation.

Bluepoint Games lanzará un nuevo juego para PS5

Pero claro, todos estos juegos ya fueron lanzados, y con el nuevo apoyo de PlayStation Studios desde Bluepoint Games anunciaron que ya se encuentran trabajando en un nuevo proyecto. "PlayStation tiene un catálogo de juegos muy icónico y para nosotros no ha habido nada mejor que llevarles algunas de esas obras maestras de los juegos a nuevos jugadores. Formar parte de PlayStation Studios nos permite que nuestro equipo mejore aún más el nivel de calidad y crear experiencias aún más impactantes para la comunidad de PlayStation", comentó Marco Trush, presidente del estudio.

Presentamos al próximo miembro de la familia PlayStation Studios... pic.twitter.com/34T9Bja2af — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) September 30, 2021

De esta manera, nos quedará ver y esperar qué es lo próximo para Bluepoint Games y qué nuevo juego deciden remasterizar para PS5, o tal vez se la juegan por una IP propia para la consola de nueva generación de Sony.