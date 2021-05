RNG vence a MAD Lions y sigue invicto en el MSI 2021 de League of Legends

Ya se dio el duelo más esperado del Rumble Stage en el MSI 2021 de League of Legends: Royal Never Give Up vs. MAD Lions. Ambos invictos en lo que va de esta fase, y en el caso de RNG sin haber perdido en todo el torneo. El conjunto chino terminó saliendo victorioso, en un emocionante partido ante los españoles.

La partida empezó con pocos trades, y recién al minuto 7 Royal se llevó la primera sangre, y en este punto también tenían una leve ventaja de oro y un Dragón de las Montañas. Todo siguió con pocos kills hasta que Armut con Wukong en toplane se llevó un fantástico quadra kill.

A los 32 minutos llegó un momento crucial: Cryin se teleportó a la base enemiga con Twisted Fate y se llevó dos inhibidores, aunque para ello sacrificaron un Dragón que fue para MAD. Esto le permitió a RNG quedarse con el Baron, con lo cual pushearon las tres líneas, y acabaron destruyendo al nexo.

Con esto, se podría decir que Royal son los favoritos actualmente para ganar el Mid-Season Invitational. Impresiona su récord invicto de 12-0, y sobre todo la actuación de Gala y Cryin en todas estas partidas. Esta ha sido su partida más peleada en la Rumble Stage, junto con su victoria ante PGG.

