Ubisoft no moverá la fecha de lanzamiento de Rainbow Six Extraction, que te permitirá luchar contra alienígenas junto a dos compañeros.

Rainbow Six Extraction entra en fase Gold y ya no se retrasará

El 2021 ha sido un año lleno de retrasos en los videojuegos, y Rainbow Six Extraction no fue la excepción: estaba fechada originalmente para septiembre antes de retrasarse hasta enero de 2022. Pero no volverá a pasar, ya que el juego entró en fase Gold.

Así lo anunció Ubisoft a través de la cuenta oficial del juego en Twitter, en la que compartieron una breve animación confirmándolo. Sin dudas servirá para tranquilizar a aquellos que temían otra demora.

Para quienes no saben, la fase Gold significa, esencialmente, que se concluyó su desarrollo y el juego está listo para distribuirse. Excepto por un caso en particular, es una confirmación de que su fecha de salida no se moverá.

Al igual que sus predecesores, Extraction (originalmente llamado Quarantine) será un shooter táctico cooperativo de a hasta tres jugadores. Transcurre en un mundo en el cual operadores militares deben derrotar unos parásitos alienígenas a lo largo de varios tipos de misiones.

Rainbow Six Extraction sale el 20 de enero de 2022 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, y PC. Para aquellos que estén en dudas de si comprarlo, les recordamos que podrán invitar a dos amigos para jugar gratis con ellos.