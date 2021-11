Si tenías ganas de probar un juego entretenido de mundo abierto este fin de semana, estás de suerte. Ubisoft acaba de anunciar una prueba gratuita de Immortals Fenyx Rising para este fin de semana, con el objetivo de festejar su 35° aniversario.

Como parte de las celebraciones, Ubisoft deja que todos prueben su juego lanzado hace menos de un año. Es una gran oportunidad para sacarle el provecho que puedas, y decidir si lo quieres tener de manera permanente.

Immortals Fenyx Rising estará gratis para jugar en PC a través de Ubisoft Connect desde ahora mismo hasta el 29 de noviembre. Puedes acceder a este regalo y otras ofertas por el aniversario en este enlace.

Para quienes no saben, Immortals Fenyx Rising trata de un semidios llamado Fenyx, que debe salvar a los dioses griegos de una oscura maldición. Es un juego de acción y aventura, que ha atraído comparaciones a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Cabe destacar que la prueba gratuita de Immortals Fenyx Rising no es la única sorpresa que trajo Ubisoft a sus fans por el aniversario, ya que este mes también regalaron el genial Splinter cell: Chaos Theory.