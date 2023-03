Falta cada vez menos para la salida de Resident Evil 4 Remake, entrega con la cual Capcom nos llevará de nuevo a la aventura de Leon Kennedy y su segundo encuentro con hordas de infectados. Antes de que salga a la venta, ya se empezaron a filtrar detalles, como los trofeos que tendrá.

Si bien todavía no se revelaron oficialmente los distintos trofeos y logros que tendrá Resident Evil 4 Remake, estos se filtraron a través de usuarios anónimos. A continuación te los dejamos:

Todos los trofeos y logros filtrados de Resident Evil 4 Remake

• El aburrimiento me mata — Obtén todos los trofeos.

• Tácticas para cuchillos — Bloquea a algún enemigo con el cuchillo.

• Mi pieza preferida — Mejora un arma.

• Obra maestra — Consigue una mejora exclusiva para un arma.

• Bien hecho, forastero — Completa una petición del Buhonero.

• Una experiencia cercana a la muerte — Rescata a Ashley cuando sea atrapada por un enemigo.

• Rebelión contra el rebelde — Destruye un Clockwork Castellan.

• Cazador de arpón — Vence a Del Lago.

• Gran queso rallado — Vence a Biotres Méndez.

• Se te cayó la mano derecha — Vence al Verdugo.

• Gracias, pero no — Vence a Ramón Salazar.

• Solías ser bueno — Vence a Jack Krauser.

• Morir es morir — Vence a Somund Saddler.

• Apagón — Derrota a tres enemigos a la vez con una granada cegadora.

• No lo vio venir — Vence a un Garrador sólo con el cuchillo.

• Dos pájaros de un tiro — Mata a tres parásitos de un Regenerador con una sola bala.

• Hablan demasiado — Tira una granada a la boca de Ramón Salazar.

• Matanza — Usa un cañón para vencer a un fanático.

• Espero que te guste el viaje — Atraviesa la sección en vagonetas del túnel subterráneo sin recibir daño.

• Problemas de capacidad — Alcanza lo alto de la torre del reloj sin que el ascensor se para ni una vez.

• Huida suave — Escapa en la moto de agua sin recibir daño.

• Vendedor astuto — Vence un único tesoro por al menos 100.000 pesetas.

• Bandido — Obtén todos los tesoros marcados en el mapa de la Villa en una sola partida.

• Raider — Obtén todos los tesoros marcados en el mapa del Castillo en una sola partida.

• Saqueador — Obtén todos los tesoros marcados en el mapa de la Isla en una sola partida.

• Fanático de las armas — Obtén todas las armas.

• Mil usos — Completa todas las peticiones del Buhonero.

• Revolucionario — Destruye todos los Clockwork Castellan.

• Agente prometedor — Completa la historia principal en modo Standard o superior.

• Misión cumplida S+ — Completa la historia principal en modo Standard con una calificación S+.

• Agente prolífico — Completa la historia principal en modo Hardcore o superior.

• Investigador de grado S+ — Completa la historia principal en modo Hardcore con una calificación S+.

• Agente sin rival — Completa la historia principal en modo Profesional con una calificación S+.

• Velocista — Completa la historia principal en menos de 8 horas.

• Frugal — Completa la historia principal sin usar un solo objeto de recuperación.

• Minimalista — Completa la historia principal usando sólo el cuchillo y pistolas de mano (incluso contra jefes).

• Forastero de pocas palabras — Completa el modo historia sin hablar con el Buhonero.

• Tirador novato — Completa una partida en la galería de tiro.

• Ojo de halcón — Logra rango S en todos los niveles de la galería de tiro.

• Eficiencia personificada — Destruye a 5 objetivos de la galería de tiro con un único disparo.