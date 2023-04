Como cada semana, Steam reveló su número de ventas a lo largo de la última semana y los ingresos que representaron cada uno de los juegos y artículos dentro de la plataforma para Valve. Y tenemos un nuevo rey, por primera vez en varias largas semanas.

Entre los artículos que cuestan dinero en Steam, generalmente es la Steam Deck quien domina las ventas semanales dentro de la plataforma. Sin embargo, en ésta ocasión no se ubica en lo alto del ranking, ya que fue desbancado por el flamante Resident Evil 4 Remake, juego más vendido de la semana en la plataforma, sólo por detrás del CS:GO, juego que, como varios otros, es gratuito y no suele ser tomado en cuenta para este tipo de rankings.

A continuación repasamos el Top Ten de ventas en Steam durante la última semana:

Artículos más vendidos de Steam (Semana del 21 al 28 de marzo)

1- Resident Evil 4 Remake

2- Steam Deck

3- Call of Duty: Modern Warfare 2

4- FIFA 23

5- Sons of the Forest

6- Forza Horizon 5

7- Hogwarts Legacy

8- The Last of Us Part I

9- Star Wars Jedi: Fallen Order

10- Cities Skylines

También destacan dentro de la lista juegos bastante recientes como Sons of the Forest, The Last of Us Part I y Hogwarts Legacy, y otros títulos con importantes descuentos, como FIFA 23, que recibió una rebaja del 70% por tiempo limitado, y Star Warts Jedi: Fallen Order.

No obstante, el reciente éxito de Resident Evil 4 Remake lo transforma en otra gran apuesta por parte de Capcom, que ya ha triunfado con remasterizaciones de juegos como Resident Evil 2 y Resident Evil 3 en los últimos años. Aún así, las ventas iniciales de RE4 Remake lo perfilan como un título que será superador de sus predecesores y será aún más exitoso.