Revelado el espacio mínimo que ocupará Ghost of Tsushima en tu PS4

Sony nos dio una impresionante demostración el pasado jueves de su nuevo juego Ghost of Tsushima, uno de los más importantes que tiene planeados para este año y que está a cargo de su estudio desarrollador Sucker Punch Productions.

Ghost of Tsushima estará disponible en PlayStation 4 a partir del próximo 17 de julio, pero la tienda oficial de PlayStation Store nos adelantó algunos de los detalles del juego, siendo uno de ellos el espacio necesario para poder instalarlo en la consola.

Por lo que pudimos apreciar, Ghost of Tsushima tiene un tamaño mínimo de 50GB para su instalación en la consola de Sony, aunque claramente no es el tamaño que tendrá el juego cuando se realice su lanzamiento oficial con el parche del primer día, y simplemente cuenta con los aspectos básicos para poder instalarlo, pero no jugarlo.

Sinopsis

A fines del siglo XIII, el imperio mongol arrasó naciones enteras en su campaña para conquistar el Oriente. La isla de Tsushima es lo único que separa al Japón continental de una masiva invasión de la flota mongola, liderada por el despiadado y astuto general Khotun Khan. Cuando la isla comienza a sufrir los primeros ataques por parte de los mongoles, el guerrero samurái Jin Sakai resiste como uno de los últimos sobrevivientes de su clan. Está decidido a hacer lo que sea necesario, sin importar el costo, para proteger a su pueblo y recuperar su hogar. Deberá dejar de lado las tradiciones que lo formaron como guerrero para abrirse paso a un nuevo camino, el camino del fantasma, y combatir en una guerra no convencional para liberar Tsushima.

Con sus masivos entornos y detallados gráficos, Ghost of Tsushima tiene un peso similar al de God of War y Days Gone al momento de su lanzamiento anticipado, por mencionar algunos juegos AAA exclusivos de Sony que fueron lanzados previamente.

