Revelan personaje secreto para Tony Hawk's Pro Skater y sería interpretado por Jack Black

Los mineros de datos aparentemente han descubierto un segundo personaje secreto en los archivos de la demo del remake Pro Skater de Tony Hawk, que parece ser un alienígena gris muy serio.

Eso probablemente confirma el regreso del nivel clásico de Roswell de los juegos de Tony Hawk en el pasado, un hecho respaldado por el hecho de que los videos de un nivel de Warehouse completamente desbloqueado , con todos los objetivos logrados, incluyen lo que parece ser una muñeca alienígena en miniatura para recoger.

Publicado en Reddit , se han encontrado imágenes del personaje Oficial Dick en los archivos del juego, con el modelo de rostro ahora aparentemente basado en Jack Black.



El Oficial Dick apareció en los juegos originales de Tony Hawk's Pro Skater y más tarde en el remake HD de 2012 como un patinador secreto, lo que sugiere que Jack Black se puede desbloquear en el remake cuando se cumplen ciertos criterios.

La participación de Jack Black en el remake de Tony Hawk's Pro Skater ha sido objeto de burlas en el canal de YouTube de Jack Black, Jablinski Games. Black también hizo una aparición sorpresa en un video para el canal de YouTube, The Berrics, que involucraba a Tony Hawk entrevistando a "The Original THPS Cast", sugiriendo que estuvo involucrado en el remake de alguna manera.



Esta imagen filtrada parece confirmar que aparecerá en el juego de alguna manera cuando se lance el 4 de septiembre de 2020 para PC, PlayStation 4 y Xbox One

Lee También