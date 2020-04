Riot le pone fecha oficial al lanzamiento de Legends of Runeterra en móviles y PC

El tan ansiado y esperado juego de cartas basado en el Universo de League of Legends fue lanzado hace unos meses. Legends of Runeterra se presentó con su versión de Beta Cerrada y luego la Beta Abierta para que todo el mundo pudiera jugar, aún sabiendo que el juego no estaba del todo balanceado y algunos detalles quedaban por pulir, pero llegó el momento de su versión oficial.

Mediante una publicación en las redes sociales oficiales del juego, Riot Games anunció que el lanzamiento oficial de Legends of Runeterra se realizará a fin de mes. Para ser más precisos, será el próximo 30 de abril, y se podrá jugar tanto en PC, como la beta, como en dispositivos móviles.

The wait is over—Legends of Runeterra is launching on PC and Mobile April 30! pic.twitter.com/Ez1tgIryJ8 — Legends of Runeterra (@PlayRuneterra) April 4, 2020

Legends of Runeterra es un juego de cartas gratuito, que muchos fanáticos de League of Legends ya conocen o probaron, similar a títulos como Hearthstone, pero basado en el universo creado por Riot Games, introduciendo algunas personalidades, efectos y cartas nuevas que han enriquecido aún más el lore y la historia de la región de Runaterra.

En las redes sociales también informaron que todo el progreso contenido en la Beta no se eliminará, y que se podrá jugar crossplay entre PC y móviles, al igual que jugar desde tu cuenta en cualquier plataforma. Por otra parte, los jugadores que inicien sesión antes de la medianoche del 7 de mayo recibirán un guardián Poroazul exclusivo por jugar la beta.

Legends of Runeterra será el segundo juego de Riot Games en llegar a los dispositivos móviles, luego del lanzamiento de la versión especial del Teamfight Tactics, TFT Mobile, que fue lanzada hace apenas unas semanas de manera oficial, y abren una nueva etapa en el crecimiento del Universo de League of Legends, que continuará en el futuro con Wild Rift, la versión de League of Legends para móviles en la que Riot trabaja arduamente.

La versión oficial de Legends of Runeterra también llegará con una nueva expansión de más 120 cartas para darle un importante giro al juego de cara a la presentación, en el futuro, de un modo competitivo oficial del juego como ha sucedido con otros títulos del mismo estilo.

Lee También