Silent Hill es una de las franquicias más destacadas de Konami, y si bien la compañía no está en su mejor momento, se esperaba que en este año dieran a conocer novedades y un nuevo juego, para revivirla tras varios años sin generar contenido con ella.

Sin embargo, esto se habría retrasado hasta el 2022, con el anuncio de un nuevo proyecto, tal y como afirmó el insider Dusk Golem, quien fue consultado al respecto y explicó lo siguiente: "Había escuchado de alguien que no iba a ser presentado en la E3 y que no se presentaría hasta el próximo año. Eso sí, me he dado cuenta de que el proyecto de Akira Yamaoka que se iba a anunciar a mediados de este año, aún no fue anunciado".

Akira Yamaoka es reconocido por haber compuesto la banda sonora de Silent Hiil, y Dusk Golem entiende que podría volver a trabajar en la franquicia. "De todas formas, sea lo que sea en lo que esté trabajando, Silent Hill o algo más, también retrasó su anuncio. Seguiré esperando y monitoreando las cosas", completó.

Veremos si el proyecto no anunciado de Yamaoka es efectivamente SIlent Hill, y si el anuncio finalmente llega el próximo año. Lo cierto es que ya va siendo hora de que Konami nos entregue algo nuevo sobre esta franquicia, antes que los fanáticos terminen desquiciados.