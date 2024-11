Lionel Messi estuvo cerca, muy cerca de retirar a un jugador de Atlanta United, pero Inter Miami le dio vida deportiva en el segundo partido de la serie por la primera ronda de los Playoffs de la MLS. Esto hizo que el otro protagonista de esta historia hiciera una confesión al final del partido: “Necesito un terapeuta”.

Inter Miami empezó con una victoria en la Postemporada y puso contra las cuerdas a Atlanta United. En el caso que Leo Messi, Luis Suárez y compañía, ganaran el partido del 2 de noviembre, Dax McCarty se habría retirado del fútbol profesional, pero…

“Decidí que estoy bien en mi corazón con el momento en que me encuentro en mi vida y mi carrera para pasar al siguiente capítulo y dejar que la nueva generación más joven venga y me reemplace”, afirmó McCarty para anunciar el 20 de agosto de 2024 que se retiraba cuando terminara la temporada de Atlanta United. Por ahora, tiene al menos un partido más por jugar gracias a, entre otras cosas, la falta de efectividad de Messi e Inter Miami.

Con un gol de Diego Martínez al minuto 40 del primer tiempo, Inter Miami estaba cerca de asegurar la clasificación a las semifinales de la Conferencia Este, pero no aprovecharon las oportunidades de ampliar el marcador, y le dieron posibilidad a la remontada de Atlanta United. Lionel Messi estuvo cerca de anotar.

El gol que le anularon a Messi vs. Atlanta United. (Foto Imago)

Leo Messi tuvo tres tiros desviados, una opción clara fallada, un disparo bloqueado y un gol anulado por fuera de lugar. Si alguna de estas opciones terminaba en gol, seguramente Inter Miami no terminaba perdiendo 2-1 y Dax McCarty se hubiera retirado tras 556 partidos en la MLS. Esto no pasó y llegó una confesión.

La confesión del jugador de Atlanta United que Messi casi retira

“Necesito un terapeuta porque he sido un desastre emocional el último mes. Entro como lo he hecho en cada juego, los últimos cuatro o cinco juegos, pensando si esto es todo, qué vas a sentir, cómo te vas a sentir después del juego. No pensemos negativamente, pensemos positivamente, vamos a seguir con esto, pero cuando te sustituyen cuando íbamos 1-1 y quiero decir… Creo que todos esperan que en ese momento tuviéramos un poco más el balón en los últimos 15 minutos y esperar los penaltis y si eso pasa que pase. Así que ya sabes, estoy siguiendo el camino, es muy emotivo y les digo a los muchachos que no quieren que me retire todavía, me piden que siga adelante porque soy tan bueno en 5 contra 2, tan bueno en el rondo. Los jóvenes no se cansan de mí, solo quieren que siga adelante”, confesó McCarty luego de ver cómo casi Messi e Inter Miami lo retiran.

La calificación que recibió Messi en la derrota de Inter Miami vs. Atlanta United

A pesar de que no fue el mejor de los partidos de Lionel Messi y falló la oportunidad de gol que hubiera representado liquidar la serie de MLS Playoffs contra Atlanta United, el capitán de Inter Miami terminó como el segundo jugador mejor calificado del partido con 8.1 puntos, según el portal SofaScore. La revancha para Leo y compañía será el sábado 9 de noviembre a las 20:00 ET (22:00 ARG) en el estadio Chase. Si ganan, clasifican a las semifinales de conferencia. Si pierden, quedan eliminados, y si empatan definen al equipo clasificado desde los penaltis.

