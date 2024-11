Al DT de Atlanta United le dijeron en conferencia de prensa que podía eliminar a Messi y así reaccionó

De un momento a otro, Inter Miami pasó de tener un pie y medio en las semifinales de la Conferencia Este a tener que jugar otro partido en la primera ronda de los MLS Playoffs 2024. Así que, a Rob Valentino, DT de Atlanta United, le dijeron en conferencia de prensa que podía eliminar a Lionel Messi y no dudó en reaccionar.

Luego de la victoria de Inter Miami por 2-1 en el primer partido contra Atlanta United, Valentino empezó a palpitar la previa del que podía ser el último partido de su equipo en la Postemporada con un mensaje a los hinchas que iban a alentar a Messi en el estadio Mercedes-Benz.

El balón empezó a rodar y el arquero Brad Guzan cometió un error cuando iba a sacar el balón ante un amague de Federico Redondo y le dejó el gol servido a David Martínez. Inter Miami ganaba uno a cero y la clasificación a las semifinales de conferencia estaba más cerca.

La falta de efectividad les pesó a Leo Messi y compañía. Con tres ocasiones claras de anotar aparte de la que tuvieron en el gol que anotaron, Inter Miami abrió la puerta a que Atlanta United remontara el partido y terminara llevándose la victoria por 2-1 con goles de Derrick Williams y Xande Silva. La serie de Playoffs se empató y… ¿Ahora qué?

Messi y Silva en Atlanta United vs. Inter Miami. (Foto: Imago)

Con la victoria de Atlanta United el 2 noviembre, se tiene que jugar un tercer partido para definir el equipo clasificado a las semifinales de la Conferencia Este. Inter Miami cuenta con la ventaja que este encuentro lo jugará como local en el estadio Chase el próximo sábado 9 de noviembre a las 20:00 ET (22:00 ARG), pero la posibilidad que Messi y compañía queden eliminados está latente. Así que Rob Valentino no dudó en hablar del tema.

Al DT de Atlanta United le dijeron que podía eliminar a Messi y así reaccionó

Al DT de Atlanta United le dijeron en conferencia de prensa que pasó de tener un 4 por ciento de posibilidades de clasificar a los Playoffs de la MLS a estar a una victoria de eliminar a Lionel Messi e Inter Miami. Su reacción fue contundente. “No quiero poner el carro antes del caballo porque el trabajo no está hecho, pero hemos tenido esa mentalidad durante mucho tiempo. Es algo que siento que tal vez teníamos la garantía de tener esos porcentajes y las probabilidades, pero solo tengo la creencia de que la gente puede cambiar esos números, lo ayudan a encontrar predicciones, tal vez ayuden a Las Vegas en términos de sus probabilidades de juego y cosas así, pero la gente termina cambiando así de rápido. Ha sido una mentalidad que hemos tratado de adoptar y seguir avanzando. Como dije, el trabajo no está hecho“ , sostuvo Valentino.

¿Qué pasa si Inter Miami y Atlanta United empatan en el tercer partido de Playoffs?

Con la premisa que es una serie de primera ronda de Playoffs al mejor de tres partidos, en el caso que Inter Miami y Atlanta United empaten en el tercer encuentro irán directamente a la definición por penales para definir quién jugará en semifinales contra el ganador de la llave Orlando City vs. Charlotte FC.

