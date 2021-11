STAR WARS: Knights of the Old Republic llega hoy a Nintendo Switch

Uno de los juegos más destacados de la historia de la franquicia Star Wars es, sin lugar a dudas, Knights of the Old Republic, y el juego que tendrá su merecido remake para consolas hogareñas y PC en 2022 llegó por adelantado a Nintendo Switch.

Si bien no es la tan esperada versión remasterizada del juego que veremos el próximo año, sigue siendo uno de los juegos clásicos más importantes y destacados de la franquicia Star Wars y ahora podrás jugarlo en la consola híbrida de Nintendo.

+ Sobre Star Wars: Knights of the Old Republic

Knights of the Old Republic nos ubica cuatro mil años antes del Imperio Galáctico, cuando cinetos de Caballeros Jedi cayeron en una batalla ante el despiadado Sith. Tú te transformarás en la última esperaza de la Orden Jedi y deberás dominar el poder de la Fuerza para salvar a la república del lado oscuro.

Star Wars: Knights of the Old Republic está disponible en Nintendo Switch y su remake llegará al resto de consolas y plataformas en el 2022.