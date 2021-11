Xbox está pasando por un momento emocionante: en estos días se cumplió un año desde el lanzamiento de la Xbox Series X, y en un par de días ellos mismos pasarán por su 20° aniversario. Con todo el movimiento que debe haber en Microsoft, esto seguramente los hizo entrar en pánico: la cuenta anoche desapareció de Twitter.

Los usuarios de las redes sociales notaron al instante que al entrar a la cuenta oficial de Xbox, Twitter daba un cartel que leía "Esta cuenta no existe". Resultaba curioso porque el resto de las cuentas afiliadas a Xbox sí seguían estando.

Pasaban los minutos, y no había ningún tipo de novedad al respecto. Esto fue hasta que el gerente de redes sociales de Xbox, Stein, twitteó sobre ello. "No hay nada que ver, lo estoy arreglando. Hagan de cuenta que no lo rompí" dijo, en tono de broma.

Aunque no se reveló la causa exacta, lo cierto es que media hora después, la cuenta volvió y con sus casi 17 millones de seguidores. Ahora mismo están operando como siempre, y hasta han hecho mención al accidente con un gracioso posteo.

Esperemos que todo siga marchando bien para Xbox, sobre todo porque estamos a solo dos días de su aniversario, y si las filtraciones son de creerse, preparan un enorme anuncio: el multijugador gratuito de Halo Infinite estaría disponible ese preciso día.