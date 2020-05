Se filtra la posible fecha de lanzamiento de la promoción Days of Play de Sony

Una nueva temporada de los descuentos más grandes del año se acerca para Sony y la PlayStation 4, con su evento anual Days of Play. Esta es una iniciativa de Sony que inicia una serie de promociones diarias por algo más de una semana, donde los fanáticos suelen aprovechar para comprar los mejores juegos y accesorios en oferta.

El año pasado la promoción se inició en la segunda semana de junio. Sin embargo, parece que eso cambiará en 2020, ya que una filtración habría revelado la fecha de inicio del Days of Play, fechada para el 25 de mayo. Es decir, dos semanas antes de lo que se realizó en 2019.

Ofertas Days of Play 2019

La filtración proviene del material de promoción en Alemania, el cual también confirmaría un 30% de descuento en la suscripción anual de PlayStation Plus. Por supuesto, esto no es más que la punta de iceberg, ya que todos los años Sony tiene grandes ofertas para el Days of Play.

El año pasado incluso nos encontramos con una edición limitada de la PS4 con temática de Days of Play, por lo que se esperan grandes promociones para este 2020, el cual será el último Days of Play enfocado en la PS4, ya que para el 2021 tendremos la PS5 en todo su esplendor, dominando los mercados.

