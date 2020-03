Se filtran los primeros detalles del nuevo Call of Duty: Black Ops

Los juegos de Call of Duty se superan constantemente, con esta "batalla" interna entre Infinity Ward (encargados de los Modern Warfare) y Treyarch (encargados de Black Ops), los juegos no hacen más que superarse el uno al otro, y luego del éxito obtenido con el último MW, llegó la hora de Treyarch de dar la talla.

El próximo juego de Call of Duty será la quinta entrega de la saga Black Ops, juego del cual ya se habrían filtrado los primeros detalles, tal y como reveló The Gaming Revolution, que nos dejó los siguientes tópicos destacados para el juego:

MODO MULTIJUGADOR

Los modos clásicos regresarían, y los probadores se han encontrado con un juego sumamente atractivo, más allá de que aún se encuentre en desarrollo. La novedad principal sería el regreso de los modos 32v32 y Ground War.

Por otra parte, los personajes de Alex Mason y Woods, clásicos de Black Ops, regresarían en esta entrega. Así mismo, un Pase de Batalla sería la manera de incluir nuevo contenido al juego, como ya sucedió en Black Ops 4.

MODO ZOMBIES

Sin demasiada información al respecto, lógicamente veremos un Modo Zombies en el próximo Black Ops, pero se espera que Treyarch tome un nuevo enfoque y haga que el modo se pueda extender mediante un Pase de Temporada.

Además, el nuevo motor gráfico haría maravillas con el modelado y diseño de los zombies, entregando una experiencia única.

MODO CAMPAÑA

Luego de ausentarse en Black Ops 4, el Modo Campaña hará su esperado regreso con dos tópicos sumamente importantes en la historia, principalmente de Estados Unidos. El Modo Campaña estará basado en la Guerra Fría y en la Guerra de Vietnam.

Debido a la importancia que estas guerras tuvieron en la historia de Estados Unidos y el conocimiento que se tiene de ellas, se espera una experiencia sumamente brutal, superadora de la campaña del Modern Warfare, aprovechando los gráficos que ofrece el nuevo motor gráfico que se utilizará con esta entrega.

Se habla de una experiencia con gráficos revolucionarios debido al uso de un nuevo motor gráfico. La campaña estaría situada en la guerra fría y se dice que seria mucho más brutal y cruel que la de Modern Warfare.

El juego le dará nueva vida a la franquicia y The Gaming Revolution entiende que se trata de un reboot del Black Ops original, lo cual haría que el nombre del juego sea Call of Duty: Black Ops o Call of Duty: Black Operations, en lugar de seguir con la numeración lógica.

Veremos cuantos de estos rumores se confirman en los próximos meses, cuando Treyarch nos de un primer vistazo oficial al nuevo juego de la saga.

