¿Se le escapó? Phil Spencer habla sobre el lanzamiento de nuevas consolas de Xbox

Ayer fue un día intenso en la rivalidad entre Microsoft y Sony, con los anuncios de nuevas características de la Xbox One en la emisión de Inside Xbox, y con la revelación del DualSense, el mando de la PlayStation 5, por parte de Sony. La nueva generación de consolas está cada vez más cerca, pero con las recientes declaraciones de Phil Spencer, todo hace entender que la PS5 tendrá más de una competencia.

Y es que, como se sabe desde algún tiempo, Microsoft no sólo está trabajando en la Xbox Series X, sino que aunque no lo confirmaron oficialmente, tienen otra consola en los planes, de la cual se habla bajo el nombre de Project Lockhart. Dicha consola sería algo menos poderosa, pero mucho más económica y con mejoras con respecto a la Xbox One actual, para mantenerse dentro de las especificaciones de la nueva generación.

Como comentamos al principio, Phil Spencer dio a entender que este proyecto es sumamente real. En la reciente charla con IGN, el Director de Xbox comentaba sobre Xbox All Access, uno de los varios servicios de la marca, dijo: "Iremos fuerte [con Xbox All Access] en el lanzamiento de las consolas", utilizando un plural que da a entender más de un proyecto de plataforma de juegos.

Veremos de qué manera evoluciona la segunda consola de nueva generación que a esta altura, todos sabemos que Xbox tiene entre manos y que seguramente la anunciará en una fecha cercana, pero manteniéndose atentos a los anuncios que vaya haciendo Sony en esta pelea previa al lanzamiento de las consolas que tiene como ganadores a todos los amantes de los videojuegos, ya que tanto Microsoft como Sony se están empujando para poder crear la mejor consola posible para todos nosotros.

