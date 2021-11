Legacy of the Sith, la esperada expansión de Star Wars: The Old Republic, estará disponible el mes que viene para el MMO de BioWare.

Star Wars: The Old Republic confirma la fecha de salida de Legacy of the Sith

Hace un par de semanas, BioWare había confirmado que seguían teniendo planes a futuro para Star Wars: The Old Republic, su MMO de 2011. Ahora que el juego cumple diez años, se dio la fecha de Legacy of the Sith, su próxima expansión.

Legacy of the Sith estará disponible el 14 de diciembre, tal como se anunció a través de un video que conmemora la década de vida de The Old Republic. En lo narrativo, el DLC nos llevará a luchar contra el malvado Darth Malgus mientras que este lleva a cabo un "plan vil y desconocido".

La expansión también permitirá visitar el mundo acuático de Manaan, además de que ampliará el nivel máximo hasta 80. También habrá nuevas misiones y operaciones, además de la nueva función Estilos de Combate que mejorará la sensación del gameplay.

Star Wars: The Old Republic está disponible para jugar ahora en PC. Por otro lado Knights of the Old Republic, el otro título de BioWare que explora esta época del universo cinematográfico, recibirá un remake a futuro.