¿El nuevo Zelda? Kena: Bridge of Spirits ya tiene fecha oficial de lanzamiento

Este particular juego animado fue uno de los títulos que más expectativa generó cuando fue anunciado en el último 'Showcase' de PlayStation. Kena: Bridge of Spirits ya tiene fecha de lanzamiento y llegará más pronto de lo que muchos preveían.

Ember Lab anunció, como parte del State of Play de febrero de 2021 de PlayStation, que Kena se lanzará en PS4, PS5 y PC a través de Epic Games Store el 24 de agosto. Habrá una edición estándar por $ 39.99 y una edición digital de lujo por $ 49.99, que además incluye la banda sonora del juego, un bastón plateado en el juego y exclusivas de la piel Golden Rot.

Este anuncio vino acompañado de un nuevo adelanto sobre este juego que ha generado mucha expectativa. En el nuevo tráiler, se mostró con mayor detalle el trabajo gráfico que lo hace tan atractivo y el modo de lucha que puede ser la mejor mezcla de lo visto en títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild' o 'Horizon'.

Lee También