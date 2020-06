The Last of Us Part 2 rompe récord de ventas histórico de PlayStation 4

En apenas un fin de semana, The Last of Us Part 2 convirtió toda su expectativa y hype en una realidad, Naughty Dog atrapó a millones de fanáticos con toda su promoción de la esperada secuela y su esfuerzo dio resultado, ya que TLOU2 se convirtió en el exclusivo de PlayStation 4 mejor vendido en su lanzamiento.

Desde Naughty Dog se superaron a sí mismos, ya que el título que ostentaba el primer lugar era Uncharted 4: A Thief's End, otro juego de su autoría. Pero, como reporta el portal GamesIndustry, The Last of Us Part 2 lo ha superado las ventas del Uncharted 4 por apenas un 1%, pero claro, sin contar las descargas digitales, lo cual elevaría considerablemente la proporción cuando sean analizadas.

El mismo reporte indica que en el Reino Unido el juego es el título físico mejor vendido del 2020 en su primera semana. El primer lugar lo ostentaba Animal Crossing: New Horizons, pero las ventas de TLOU2 han sido superiores por casi un 40%, aunque hay que destacar que Animal Crossing se lanzó cuando comenzó la pandemia del Coronavirus, lo cual redujo ventas físicas del juego.

El juego ha recibido una gran recepción de la crítica especializada, aunque no tanto de los jugadores, al menos en Metacritic, con sus reviews, aún así, muchos fanáticos han amado el nuevo lanzamiento de Naughy Dog, el cual llegó como la frutilla del postre para cerrar la era de la PS4.

Lee También