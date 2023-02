Vimos más de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, incluyendo los vehículos que tendrá Link para moverse en la superficie y en el cielo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom muestra un nuevo tráiler de gameplay en Nintendo Direct

De entre todo lo que tiene preparado Nintendo para este 2023, puede decirse que ningún juego es más anticipado que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, su secuela para uno de los mejores juegos de todos los tiempos. En el Nintendo Direct de hoy, vimos más gameplay del exclusivo de Switch.

Al principio se nos muestra a Hyrule en caos, mientras que conocemos algunos nuevos monstruos que estarán rondando el mundo abierto. Parece que Ganon ha regresado, y escuchamos la voz de Zelda pedirle a Link que "comparta su poder", aunque este misterio todavía no se termina de explicar.

Algunos de los nuevos poderes y armas de Link se muestran en este gameplay, ya que tendrá un repertorio más amplio que en Breath of the Wild. Finalmente destaca que podremos explorar las islas del cielo con un vehículo volador, y también tendremos uno sobre ruedas para la superficie.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sale el 12 de mayo del 2023 en exclusiva para Nintendo Switch, tal como reiteraron en este nuevo tráiler. También a partir de hoy mismo se puede reservar en la eShop.