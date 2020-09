The Witcher 3 confirmado para PS5 y Xbox Series X, pero no lo desarrollará CD Projekt Red

El éxito de The Witcher 3 elevó al estudio CD Projekt Red al siguiente nivel, incluso llevando la historia del videojuego a una serie de Netflix, y como ya sabíamos, el juego será llevado a las consolas de nueva generación e incluso se podrá mejorar de manera gratuita si ya se lo tenía en una consola actual.

Sin embargo, el mencionado estudio nos dio una interesante sorpresa, al revelar que no estarán a cargo del desarrollo de la remasterización del juego en PS5 y Xbox Series X, sino que lo dejarán en manos del estudio que se encargó de desarrollar la versión en 4K y el port a Nintendo Switch.

De esta manera, The Witcher 3: Wild Hunt para PS5 y Xbox Series X será desarrollado por Saber Interactive. El estudio americano es uno de los más reconocidos del mundo, y no sólo los mencionados trabajos con The Witcher estan en su portfolio. Desde 2001 hasta la fecha han trabajado en franquicias como Crysis o Halo, y más recientemente en juegos como World War Z y WWE 2K Battlegrounds.

La confirmación llegó por parte de Adam Kicinski, fundador y director de CD Projekt Red: "Este proyecto se desarrolla en el exterior, con nuestro socio que hizo la versión 4K y el port a Switch de The Witcher 3, por lo que conocen muy bien nuestra tecnología", explicó.

The Witcher 3: Wild Hunt será lanzado para PS5 y Xbox Series X en algún momento del 2021 y, como mencionamos, se podrá mejorar entre generaciones gratuitamente. Es decir, si contás con la versión para PS4, podrás adquirirlo para PS5 y si contás con el juego en Xbox One, serás capaz de actualizarlo a Xbox Series X.

