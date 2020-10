Blizzard lanza el nuevo tema principal de World of Warcraft: Shadowlands

El regreso a los primeros planos de World of Warcraft en este 2020 le dio a Blizzard una nueva oportunidad de centrarse en una de sus principales creaciones, y de las que permitió el crecimiento de la compañía hasta el lugar en el que se encuentra hoy. Es por eso que tendremos este año la llegada de una nueva expansión: Shadowlands.

Eso sí, la actualización ya tuvo sus problemas de desarrollo, que provocaron un retraso en su fecha de lanzamiento (que originalmente iba a ser el 27 de octubre), hasta algún momento cerca de fin de este mismo año. Y es por ello que desde Blizzard lanzaron un pre parche a mediados de octubre, para compensar a los jugadores.

⚔️CUIDADO, DESTRIPES ⚔️

El velo ha sido destruido y Sylvanas entra en acción. Echad un vistazo a lo que se avecina en #Shadowlands. pic.twitter.com/tFXHB8UEBc — Warcraft_ES (@Warcraft_ES) October 15, 2020

Sin embargo, el progreso de cara a la expansión sigue y los desarrolladores nos presentan ahora un nuevo video musical de World of Warcraft, con lo que será el tema principal que acompañará a la expansión Shadowlands en su lanzamiento.

Compuesto por Glenn Stafford, Neal Acree, David Arkenstone, Grant Kirkhope y Jake Lefkowitz, el nuevo tema musical llega bajo el nombre de Through the Roof of the World, e incluye temas clásicos de World of Warcraft, compuestos por Jason Hayes.

Through the Roof of the World se siente bastante poderoso, lo que esperamos de un juego como WoW, y definitivamente tiene el tinte épico que necesita para ser rápidamente acogido por los fanáticos de World of Warcraft, que disfrutarán bastantes horas acompañados de este tema en Shadowlands.

