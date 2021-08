2K Sports reveló esta tarde la lista de artistas que participarán del soundtrack del NBA 2K22, mostrando una clara inclinación hacia los artistas urbanos, y sin lugar a dudas Travis Scott será la gran figura del listado de artistas que participarán de la ambientación musical del juego.

Además, los desarrolladores anticiparon que buscarán darle un nuevo enfoque al juego en este apartado, y también incluirán la lista 2K Rising Artists, donde sonarán algunas de las estrellas en ascenso de la música urbana de Estados Unidos.

Todos los artistas musicales confirmados para el NBA 2K22

La lista completa de artistas que estarán ambientando con sus canciones el nuevo NBA 2K22 son los siguientes:

• Travis Scott ft. Young Thug & M.I.A.

• Metro Boomin ft. Gunna

• Saint Jhn ft. Future

• Pyerre Bourne

• The Game

• Gunna ft. Young Thug

• BLXST ft. Ty Dolla Sign & Tyga

• Megan Thee Stallion

• Saweetie ft. Doja Cat

• Freddie Gibbs

• People Under The Stairs

• Swizzy

• 24KGoldn

• The Lamonts

• Migos ft. Youngboy Never Broke Again

• Dreamville with Earthgang & J. Cole

• Bishop Nehru ft. MF Doom

• Thundercat

• Jordan Lyles

• Nxworries

• Aitch

• Boldy James & The Alchemist

• Jack Harlow

• Juice Wrld

• Mick Jenkins

• Smino

• Nas

• Insightful

Fecha de lanzamiento del NBA 2K22

NBA 2K22 se lanzará el próximo 10 de septiembre de 2021 para Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC vía Steam. Las preórdenes ya están disponibles para todas las versiones del juego.