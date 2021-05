Ubisoft priorizará los juegos free-to-play por sobre los AAA

Ubisoft ha demostrado en los últimos años una filosofía orientada a lanzar juegos AAA, tales como Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla e Immortals Fenyx Rising el año pasado. Sin embargo esto cambiará, ya que ahora planean priorizar los juegos free-to-play.

Esto lo confirmó Frederick Duguet, el CFO de la compañía, en una reunión con inversores esta semana. El directivo afirmó que su calendario tradicional de tres o cuatro superproducciones por año "ya no representa nuestros valores creativos".

Si bien no apartarán del todo a estos blockbusters a los cuales la gente está tan acostumbrada, sí piensan lanzar juegos grautitos de sus propiedades más conocidas. El primero de ellos fue anunciado hace poco, y se trata de The Division Heartland.

En cuanto a los juegos que ya tiene en desarrollo Ubisoft, como Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Skull and Bones y Riders Republic, estos siguen estando planeados para el período entre 2022 y 2023.

Lee También