Ubisoft tendría en desarrollo varios juegos AAAA para la próxima generación

No, no es un error de escritura, los juegos AAAA llegarán en un futuro que está más cercano de lo que parece, y planean elevar la vara al siguiente nivel. Y Ubisoft sería una de las principales compañías que nos proporcionará estos juegos.

Tal y como reporta el usuario Timur222, en la red LinkedIn, se revela que Ubisoft está desarrollando 4 juegos AAAA, dos de ellos ya conocemos los nombres, mientras que los otros dos son, por el momento, desconocidos.

Skull and Bones is an AAAA game. pic.twitter.com/yVzDxXfOwU — Timur222 (@bogorad222) September 7, 2020

Beyond Good and Evil 2 y Skull and Bones son dos de los títulos AAAA que llegarán por parte de Ubisoft, mientras que los otros dos títulos aún no anunciados serán desarrollados por los estudios de Berlin y Bourdeaux, respectivamente.

Lo que sí desconocemos es qué mejoras tendrán estos juegos para ser calificados como AAAA, pero deberán superar la barra de títulos AAA como Red Dead Redemption 2 o The Last of Us Part 2, para poder ser calificados con el mencionado rating.

El futuro se ve prometedor para los fanáticos de los videojuegos, y eso es porque compañías como Ubisoft ya están pensando en el siguiente nivel.

Lee También