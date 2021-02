Riot ajusta la precisión de los rifles de VALORANT

Una nueva actualización llega a VALORANT con la versión 2.02 lanzada por Riot Games en el juego, la cual trae consigo un ajuste importante en las principales armas del juego: los rifles. Además, una gran cantidad de corrección de errores y actualizaciones a los modos especiales y el competitivo.

Ajustamos la precisión al correr, cambios de sistema en el modo de competencia y errores corregidos.



Entérate de todo lo que trae la versión 2.02 aquí: https://t.co/ZKG0uVB8g3 pic.twitter.com/PTM0s4EEpI — VALORANT (@VALORANTLATAM) February 2, 2021

AJUSTE A RIFLES

Los cuatro rifles del juego (Bulldog/Guardian/Phantom/Vandal) recibirán un ajuste en la precisión de disparo al moverse, la cual aumentará considerablemente la cantidad de errores de movimiento mientras disparas un rifle.

Los nuevos valores son los siguientes:

• Aumento de los errores de los rifles al correr con ellos de 3.75 >>> 5.0

• Aumento de los errores de los rifles al caminar con ellos de 0.8 >>> 1.1

• Aumento de los errores de los rifles al agacharse y moverse con ellos de 0.3 >>> 0.8

De esta manera, se busca entregar una sensación de realismo mayor al matar oponentes con este tipo de armas. Matar a alguien con un rifle en movimiento será un tanto más difícil, especialmente a grandes distancias. Aún así, Riot seguirá monitoreando la situación para para ver de qué manera evoluciona esta nueva actualización.

ACTUALIZACIÓN AL COMPETITIVO

• Aumentada la efectividad o convergencia de clasificación de rango. El MMR de los jugadores ahora convergerá más rápido, por lo que se probará el rango en menos partidas.

• Los jugadores de Hierro a Diamante que se desempeñen de forma extraordinaria en una partida (en comparación a su propio promedio de desempeño) obtendrán puntos de clasificación de rango adicional. De esta manera, superar tu propio nivel promedio (sin contar lo que hagan tus compañeros de equipo u oponentes) se te será recompensado.

• El rango Diamante 3 ahora está limitado a un tamaño de grupo prediseñado de 2. Se busca que Diamante 3 sea el último campo de pruebas antes de llegar a Inmortal+.

• Tu rango en la tabla de posiciones actual se mostrará en tu pestaña Carrera: rango de acto. Al final del acto, tu tabla de posiciones final será preservada y mostrada en la insignia de rango de acto que ganaste.

ACTUALIZACIÓN DE MODOS

• Ahora el juego cuenta con un limitador de FPS en la tienda de armas, lo cual evita que los jugadores hagan compras excesivas sucesivamente, lo cual causaba problemas de rendimiento. Especialmente en Deathmatch.

ERRORES SOLUCIONADOS

• Corregido el error donde los jugadores podían plantar la Spike de forma silenciosa.

• Corregido el error donde los jugadores no podían moverse después de salir del dron de Sova o de la cámara de Cypher.

• Corregido el error donde los jugadores no podían abandonar la vista de la cámara de Cypher ni podían mover su mouse.

• Corregido el problema donde recoger armas que estaban una encima de otra hacía que el personaje tratara de recoger ambas.

• Corregido un error donde el chat permanecía dentro del juego.

• Corregido un error donde los mensajes enemigos seguían apareciendo en el modo Deathmatch mientras el ajuste “Silenciar a todos los enemigos” estaba activado.

• Corregido un error donde la penalización de restricción de cola no siempre aumentaba de forma adecuada para los jugadores que evadían partidas varias veces.

• Corregido un error que causaba que la pantalla de promoción se mostrara menos tiempo del deseado.

• Corregido un error que mostraba el ícono Inmortal erróneo en algunos lugares.

• Corregidos varios problemas de localización que dificultaban la lectura del texto en la pantalla del final de la partida, el vestíbulo y el historial de partidas en algunos idiomas.

• Corregido un problema donde diferentes habilidades no funcionaban al interior del humo de Brimstone y Jett (incluso cuando sus objetivos podían verlos).

• Corregido un problema donde la mecánica para fijar objetivos de Paso Encubierto de Omen hacía que esta habilidad se atascara en las esquinas a una distancia mucho mayor.

• Corregido un problema en el que lanzar Engaño de Yoru a través de un transportador causaba que, al lanzar otro proyectil, se reprodujera el audio del agente en lugar del audio del objeto.

• Corregido un error que no permitía que el buscador de Skye encontrara enemigos en la plataforma tirolesa en el sitio B de Split.

• Corregido un problema que causaba que Yoru se atascara en varios lugares de los mapas cuando usaba Infiltración.

• Corregido un problema que causaba que Sova no reprodujera la animación para caminar justo después de que su habilidad Dron Búho concluyera.

• Corregido un problema donde Omen podía intercambiar equipo justo después de seleccionar una ubicación en el mapa para usar Desde las Sombras.

• Corregido un problema donde la cámara de Omen se podía desprender mientras usaba Manto Oscuro cuando las condiciones de red no eran las adecuadas.

• Corregido un problema donde la Spike podía plantarse en la pared de Sage en los sitios en Icebox.

• Reducido el brillo de los efectos visuales cuando te ciegan los destellos.

Estas son todas las novedades destacadas de la actualización 2.02 de VALORANT.

