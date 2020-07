Video viral: streamer destruye el juego The Last of Us 2 y tiene una dura historia detrás

Días atrás se hizo viral un video en el cual un joven streamer coreano tomó los discos de The Last of Us Part 2 en su directo, agarró unas tijeras, y los partió por la mitad. Claro, ante tanto comentario en coreano era difícil entender qué había pasado, pero todo se exclareció recientemente.

Con más de 190 mil visualizaciones en YouTube, el video se volvió tendencia, ya que la destrucción tan implacable de un nuevo juego -bastante costoso, por cierto-, parece difícil de entender. Antes de continuar, te advertimos que las siguientes líneas de esta publicación contienen spoilers del juego, pero explican lo que sucedió con el streamer.

Lo que sucedió fue que el streamer coreano destruyó los discos de TLOU2 luego de ver la muerte de Joel, brutalmente asesinado a golpes con un palo de golf. Esto cayó terriblemente mal en el streamer ya que él había jugado TLOU1 y vio la relación paternal entre Joel y Ellie.

La escena ya de por sí es dura para los fanáticos, pero para éste joven lo fue aún más, ya que los reportes indican que él sentía una conexión mayor con Joel, y le recordaba a su padre, quien murió de cancer años atrás.

En redes sociales ésto es lo que ha circulado como explicación a la reacción del streamer, y varias fuentes han confirmado la información como legítima. De ésta manera, queda un poco más claro lo que sucedió y claramente la viralización del video debe estar lejos de provocar risas o diversión en quien lo ve.

Esto no hace más que reforzar lo que provoca The Last of Us 2, un juego de excepción, capaz de sacar a flor de piel las emociones de sus jugadores.

