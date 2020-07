Viper, Raze y Brimstone reciben cambios en el parche 1.04 de Valorant

Riot lanzó una nueva actualización para Valorant, y se trata del parche 1.04 para su shooter. Como es recurrente, hay una importante cantidad de errores solucionados, pero en ésta ocasión también hay modificaciones para los valores de las habilidades de algunos agentes.

Por el lado de las mejoras, Viper es quien se llevará todo el amor de Riot, ya que ha sido el agente menos seleccionado hasta ahora en el juego, tanto en partidas competitivas como en torneos profesionales de Valorant.

VIPER

X - FOSA VIPÉREA

Tiempo máximo antes de que su definitiva colapse: 5 segundos >>> 12 segundos

Viper ahora puede mantener presionada la tecla para lanzar su definitiva antes de tiempo.

El minimapa de los enemigos en la Fosa Vipérea se oscurecerá y no ofrecerá detección a sus aliados.

Brillo del resplandor rojo de los enemigos antes del ofuscamiento de Viper aumentado.

DECRECIMIENTO DE ARMADURA DE LOS ENEMIGOS

Aumentado: de 10 a 15 por todas las fuentes

Al salir del humo de Viper, el decrecimiento del enemigo se mantendrá durante 2.5 segundos antes de empezar a disiparse.

COMBUSTIBLE

Tener activadas Nube Venenosa y Cortina Tóxica no consume combustible adicional más allá del costo de tener una de ellas activada.

Estas mejoras buscarán darle mayores opciones a Viper a la hora de tomar y reclamar un sitio. Por otra parte, dos agentes recibirán debilitaciones a sus definitivas, por el impacto que tienen actualmente en el juego, y ellos son Raze y Brimstone.

RAZE

X - TUMBADIVAS

Costo: 6 puntos >>> 7 puntos

BRIMSTONE

X - ATAQUE ORBITAL

Costo: 6 puntos >>> 7 puntos

C - BALIZA POTENCIADORA

Ya no mejora a los enemigos y ya no les muestra su radio de efecto.

Por otra parte, Cypher ahora puede obtener Ciberjaula durante la fase de compra.

ARMAS

En el apartado de armas, la Classic recibió un ajuste en su eficacia en el salto con el click derecho.

CLASSIC

Corregido un error en el que la imprecisión al correr del disparo del clic derecho era mucho mayor a lo esperado.

Correr agregaba una penalización de 1.5, pues reflejaba la curva de errores generalizados al correr con pistolas.

Corregido un error en el que saltar no tenía penalización de poca precisión.

Cambiada la propagación al correr de 3.4 >>> 2.1.

Cambiada la propagación al saltar de 1.9 >>> 2.3.

Cambiada la propagación al caminar de 1.9 >>> 1.95.

Agregado un 10% adicional de precisión al agacharse o al estar inmóvil.

Y, por supuesto, una enorme corrección de errores y bugs y mejoras de jugabilidad fueron incorporados al juego. Para verlos todos puedes ir directo a las notas del parche, haciendo click en el siguiente enlace.

